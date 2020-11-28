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Казахстанец прилетел на Родину с коронавирусом и без справки

Он был без справки о сдаче ПЦР.

Фото : pixabay28 ноября 2020, 11:12

За минувшие сутки в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Египта, ОАЭ, КНР, Грузии, РФ, Турции, Беларуси и Узбекистана. Не обошлось без инцидентов, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, из 2 578 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2311 человек, без справок прибыло 267 человек - граждан Казахстана.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у одного казахстанца выявлена коронавирусная инфекция. Кроме того, иностранный гражданин, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован в аэропорту Алматы в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19, - сообщили в Департаменте.


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