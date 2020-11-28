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В США расширили способы смертной казни

Преступников, осужденных на федеральном уровне, могут казнить не только через смертельную инъекцию, но и в газовой камере, на электрическом стуле и даже через расстрел.

Фото : Publika.md28 ноября 2020, 16:59

Минюст США внес правки, согласно которых смертная казнь теперь будет осуществляться не только с помощью инъекции, сообщает zakon.kz.

Как сообщает издание The Hill, теперь преступников, осужденных на федеральном уровне, могут казнить не только через смертельную инъекцию, но и в газовой камере, на электрическом стуле и даже через расстрел.

Дело в том, что власти часто сталкиваются с тем, что фармкомпании отказываются предоставлять правительству препараты, в связи с чем в ряде штатов используют альтернативные методы казни.

После неудачной казни в Оклахоме шесть лет назад тогдашний президент США Барак Обама приказал министерству юстиции провести широкомасштабный анализ вопросов смертной казни и прав человека, связанных со смертельными инъекционными наркотиками.

Ранее в США отложили первую почти за 70 лет казнь женщины после того, как у ее адвокатов обнаружили коронавирус. Такое решение суд принял, чтобы ее правозащитники могли оправиться от последствий заболевания и подготовить прошение о смягчении приговора на имя президента США.


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