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Участок улицы перекроют в Алматы 29 ноября

Это временная мера, связанная с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Фото : Canal3.md28 ноября 2020, 19:25

Участок улицы Майлина в Алматы будет перекрыт в ночь на 29 ноября, сообщает zakon.kz.

Пресс-служба управления городской мобильности сообщает, что с 23:59 28 ноября до 6:00 29 ноября на пересечении Майлина - Лавренева - Бекмаханова до улицы Бухтарминская будет перекрыто движение.

Это временная мера, связанная с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода по улице Майлина.

Объезд будет осуществляться по улице Бухтарминская.


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