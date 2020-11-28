Участок улицы перекроют в Алматы 29 ноября
Это временная мера, связанная с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.
Фото : Canal3.md28 ноября 2020, 19:25
Участок улицы Майлина в Алматы будет перекрыт в ночь на 29 ноября, сообщает zakon.kz.
Пресс-служба управления городской мобильности сообщает, что с 23:59 28 ноября до 6:00 29 ноября на пересечении Майлина - Лавренева - Бекмаханова до улицы Бухтарминская будет перекрыто движение.
Это временная мера, связанная с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода по улице Майлина.
Объезд будет осуществляться по улице Бухтарминская.
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