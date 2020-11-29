Байден пригласил Тихановскую на встречу
Белорусская оппозиционер планирует также нанести визиты лидерам Норвегии и Великобритании.
Фото : EPA/UPG29 ноября 2020, 06:11
Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джозеф Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает zakon.kz со ссылкой на Белсат.
Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу, - заявила политик.
Кроме США, Тихановская, по ее словам, планирует посетить Норвегию и Великобританию.
Также оппозиционер сообщила, что все страны, с лидерами которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Александра Лукашенко.
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