Байден пригласил Тихановскую на встречу

Белорусская оппозиционер планирует также нанести визиты лидерам Норвегии и Великобритании.

Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джозеф Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает zakon.kz со ссылкой на Белсат.

Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу, - заявила политик.

Кроме США, Тихановская, по ее словам, планирует посетить Норвегию и Великобританию.

Также оппозиционер сообщила, что все страны, с лидерами которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Александра Лукашенко.

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