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В Актау начали падать недавно установленные громкоговорители

Всего их в городе установили 650 штук.

Фото : Кадр из видео29 ноября 2020, 08:11

В Актау от ветра начали падать недавно установленные громкоговорители, передает zakon.kz.

Согласно информации lada.kz, обновлением и установкой новых громкоговорителей в городе занимались 22 ноября по заказу акимата.

Мы проехали с подрядчиком по городу, насчитали в общем пять упавших динамиков. Их уже начали устанавливать. Крепления у остальных проверят, - заявил директор культурно-досугового комплекса имени Абая Амирхан Кулбаев, который занимается монтажом динамиков.

Всего в Актау установлено 650 громкоговорителей.


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