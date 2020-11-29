В Актау начали падать недавно установленные громкоговорители

Всего их в городе установили 650 штук.

Фото : Кадр из видео

В Актау от ветра начали падать недавно установленные громкоговорители, передает zakon.kz. Согласно информации lada.kz, обновлением и установкой новых громкоговорителей в городе занимались 22 ноября по заказу акимата. Мы проехали с подрядчиком по городу, насчитали в общем пять упавших динамиков. Их уже начали устанавливать. Крепления у остальных проверят, - заявил директор культурно-досугового комплекса имени Абая Амирхан Кулбаев, который занимается монтажом динамиков. Всего в Актау установлено 650 громкоговорителей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке