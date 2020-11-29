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Американцы потратили $9 млрд на интернет-покупки в "черную пятницу"

По оценкам аналитиков, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Фото : Pixabay29 ноября 2020, 12:24

Жители США в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в четвертый четверг ноября Днем благодарения, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

В прошлом году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году - $6,2 млрд. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Наибольшим спросом в минувшую "черную пятницу" пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября "киберпонедельник" американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от $10,8 млрд до $12,7 млрд. Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В "киберпонедельник" в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.


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