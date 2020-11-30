Землетрясение произошло в 170 км от Алматы
Эпицентр расположен на территории Кыргызстана.
Фото : Huff.ro30 ноября 2020, 01:14
29 ноября в 23:47 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 170 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 42.08° с.ш. 75.49° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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