Власть меняет мозг

Исследователи считают, что тенденцию власти менять мозг остановить трудно.

Результаты сразу нескольких исследований, проводимых в разные годы, показал, что власть оказывает на лобные доли мозга воздействие, похожее на черепно-мозговую травму (ЧМТ), передает zakon.kz.

К чему приводят ЧМТ? Согласно данным медиков, к потере эмпатии – способности сочувствовать и сопереживать другим людям. В некоторых случаях ЧМТ может привести к социопатии. Исследователи пришли к выводу, что если дать людям немного власти, они станут похожи на пациентов с черепно-мозговой травмой. То есть, когда человек чувствует себя сильным, связь и контакт с другими людьми теряется. И со временем человек перестает быть внимательным к окружающим, прислушиваться к тому, что думают и чувствуют другие.

Что власть делает с мозгом с точки зрения ученых?

Профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли Дачер Келтнер 20 лет проводил лабораторные и полевые эксперименты. И, как он выяснил, испытуемые, находящиеся под влиянием власти, вели себя так, словно перенесли черепно-мозговую травму – становились более импульсивными, менее склонными к риску и менее искусными в восприятии вещей с точки зрения других людей.

В 2017 году нейробиолог из Университета Макмастера в Онтарио Сухвиндер Оби описал похожие симптомы. В отличие от Келтнера, который изучает поведение, Оби изучает мозг. Он провел МРТ-сканирование у людей, обладающих той или иной властью. И у тех, кто с ней не сталкивался. Нейробиолог обнаружил, что власть на самом деле ухудшает специфический нейронный процесс под названием "зеркальное отражение", которое может являться краеугольным камнем эмпатии.

Эти открытия Келтнер назвал "парадоксом власти": как только мы обладаем властью, то теряем некоторые из способностей, необходимых чтобы эту самую власть получить. Эта потеря способности демонстрировалась различными творческими способами. Результаты работы, проведенной в 2006 году показали, что влиятельные люди хуже распознают, что чувствует человек на картинке, или угадывают, как коллега может интерпретировать замечание.

Основной проблемой власть имущих, по мнению Келтнера является то, что сильные мира сего перестают подражать другим – смеяться, когда другие смеются, испытывать напряжение, когда то же самое происходит с другими. Влиятельные люди по его мнению "перестают имитировать опыт других", что и приводит к "дефициту эмпатии".

Оби провел еще одно исследование. Испытуемым объяснили, что такое подражание, и попросили приложить сознательные усилия к тому, чтобы увеличить или уменьшить свою реакцию.

Наши результаты не показали никакой разницы, а приложенные испытуемыми усилия не помогли, - писал он и его соавтор Кэтрин Нейш.

Можно ли как-то остановить это?

И нет и да. Исследователи считают, что тенденцию власти менять мозг остановить трудно.

Но если власть будет у вас не постоянно, и вы не будете все время ощущать себя боссом, то шансы на успех есть. Власть - это не пост или должность, а ментальное состояние, она влияет на то, как мы думаем. Исследователи предлагают вспомнить время, когда вы не чувствовали себя сильным и обладающим властью, и ваш мозг сможет вернуться к реальности.

Опубликованное в журнале Journal of Finance в феврале 2016 года исследование показало, что руководители компаний, которые в детстве пережили стихийное бедствие с большим количеством жертв, были гораздо менее склонны к риску (изменения мозга), чем те, кто этого не делал. Но торнадо, вулканы и цунами – не единственные сдерживающие высокомерие силы. Генеральный директор и председатель правления PepsiCo Индра Нойи рассказала, что всем нам необходимо помнить об обычных обстоятельствах, а также о необходимости оставаться на земле.

Автор этой статьи, размещенной, на сайте hi-news.ru, приходит к выводу, что результаты научных исследований наводят меня на мысль о том, что безграничная власть, не имеющая абсолютно никаких сдерживающих факторов, может превратить человека в неспособного к сочувствию социопата.

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