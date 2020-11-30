Мурат Айтенов поздравил горожан с праздником

Этот праздник очень важный и особенный - аким.

Сегодня в Шымкентском городском казахском академическом драматическом театре имени Ж. Шанина прошло торжественное мероприятие, посвященное "Дню Первого Президента Республики Казахстан".

На мероприятии был показан видеоролик о бескрайних степях страны, красивой природе, достопримечательностях и зданиях в городах Нур-Султан и Шымкент, в церемонии открытий которых принял участие Елбасы, истории становления третьего мегаполиса.

На торжественном мероприятии аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил всех с праздником и подчеркнул важность этого дня.

От всей души поздравляю вас с 1 декабря - Днем Первого Президента Республики Казахстан! Он стал настоящим общенациональным праздником для всех казахстанцев. Этот праздник очень важный и особенный. Мечта наших предков - счастливый день, открывший путь к независимости. 29 лет назад, 1 декабря 1991 года, наша страна впервые избрала своего первого президента на основе общенациональных выборов. Таким образом, с введением института Президента Казахстанское государство вступило в новую эпоху в своей истории. Объявил о своей независимости и стал независимым государством. С тех пор под руководством Первого Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева мы за короткий промежуток времени прошли столетие и стали фундаментальной страной, имеющей свое место в мире. Елбасы - символ и гарант принципов независимости и народной власти. Он является автором всемирно известных глобальных мирных инициатив. Придал Шымкенту статус города республиканского значения, открыв путь к возникновению нового мегаполиса с населением более миллиона человек. Благодаря такому решению Елбасы наш любимый город Шымкент за два года стал по-настоящему процветающим. За короткое время было выполнено много работы. Экономика окрепла, потенциал увеличился. Нынешнее развитие нашего города - яркое свидетельство видения Елбасы, - сказал аким города.

Мероприятие продолжилось театрализованным представлением "Ұлы дала Аманаты", сочетающим борьбу предков за независимость с достижениями нынешних и светлым будущем.

На мероприятии также выступили артисты городского казахского академического драматического театра имени Ж. Шанина, солисты Шымкентского городского театра Оперы и балета, танцевального ансамбля "Казына" и певцы концертной организации "Шымкентский городской дом культуры".

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