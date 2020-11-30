Эффективность вакцины американской компании оценили в 100%

Эффективность зафиксирована при применении у пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Вакцина от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 100 процентов при тяжелом течении COVID-19. В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч добровольцев, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-релиз компании.

В остальных случаях эффективность вакцины составила 94,1 процента. Большинство участников во время испытаний препарата перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек. Из них коронавирусом заболели 196 человек, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.

Во время испытаний 30 добровольцев заболели тяжелой формой COVID-19 - это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех же, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины.

Известно, также что в ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии, - отмечается в пресс-релизе.

Также в Moderna заявили, что компания подает документы на регистрацию вакцины в США.

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