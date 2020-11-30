Эксперт назвал главный недостаток вакцины Спутник V

Россияне свою вакцину назвали эффективной и безопасной, но при этом пожаловались на технологическую сложность ее производства.

Недостатком российской вакцины от коронавируса Спутник V является технологическая сложность ее производства. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов, передает zakon.kz со ссылкой на Regnum.

По словам Тарасова, участвовавшего в клинических испытаниях препарата, Спутник V является эффективным и безопасным препаратом. Однако у российской вакцины есть недостаток: для массового производства необходимы сложные технологические решения, этого требует двухкомпонентный состав вакцины, отметил ученый.

Он добавил, что масштабирование вакцины для ее массового выпуска является нелегкой задачей, учитывая еще и то, что это надо сделать в кратчайшие сроки.

Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически вакцина более сложная, но, с другой стороны, она более безопасная, - сказал Тарасов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!