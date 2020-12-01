Moderna запросила разрешение на использование вакцины от COVID-19

Ранее фармпроизводитель сообщил, что вакцина от COVID-19 продемонстрировала эффективность 94,1%.

Компания Moderna Inc заявила, что подала заявку на получение разрешения в США на экстренную вакцинацию против COVID-19 после того, как результаты исследования показали, что ее эффективность составила 94,1% без серьезных проблем с безопасностью, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что консультативный комитет соберется для обсуждения запроса 17 декабря, в результате чего кандидат Moderna станет второй высокоэффективной вакциной, которая, вероятно, получит поддержку регулирующих органов США и будет запущена в этом году.

Вакцина, разработанная Pfizer Inc и BioNTech SE, которая показала эффективность 95% в ключевом испытании, должна быть рассмотрена группой экспертов неделей ранее. FDA примет решение о выдаче разрешений на их использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) после того, как советники дадут свои рекомендации.

Moderna, которая также планирует получить одобрение в Европе, сообщила, что эффективность ее вакцины была одинаковой для всех возрастных, расовых, этнических и гендерных демографических групп, а также продемонстрировала 100% успех в предотвращении тяжелых случаев заболевания, от которого погибло почти 1,5 миллиона человек во всем мире.

Moderna заявила, что к концу 2020 года у нее будет около 20 миллионов доз вакцины, готовых к использованию в США, что достаточно для вакцинации 10 миллионов человек.

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