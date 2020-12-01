Сагинтаев поздравил алматинцев с праздником

Он также отметил, что развитие Алматы всегда находится в сфере пристального внимания Елбасы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем Первого Президента, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в twitter.

Уважаемые алматинцы, поздравляю с Днем Первого Президента! Развитие Алматы всегда находится в сфере пристального внимания Елбасы Н. Назарбаева. Благодарим за постоянную поддержку мегаполиса и желаем ему крепкого здоровья! - написал аким.

Уважаемые алматинцы, поздравляю с Днем Первого Президента! Развитие Алматы всегда находится в сфере пристального внимания Елбасы Н. Назарбаева. Благодарим за постоянную поддержку мегаполиса и желаем ему крепкого здоровья! — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) December 1, 2020

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