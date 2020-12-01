Треть пустующих зданий восстановили в Петропавловске

В 2017-м году в Петропавловске пустовали территории общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров.

В акимате Северо-Казахстанской области обсудили итоги реализации инвестиционных проектов этого года и планы - на следующий, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу. Многие проекты могли быть реализованы раньше. Из-за закрытых границ задерживалось поступление оборудования, зарубежные специалисты вовремя не смогли выехать для его монтажа.

Тем не менее, проекты мы не свернули. Продолжаем работу по восстановлению пустующих помещений и открытию новых производств. Это бывшие территории заводов, которые простаивали долгие годы. Оставлять в черте города непрезентабельные здания – было бы неправильно. Встречались с собственниками пустующих зданий, убеждали их открыть новое производство. Находили инвесторов, чтобы они могли восстановить помещение под новое производство, - сказал К.Аксакалов.

В 2017-м году в Петропавловске пустовали территории общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. За прошедшие годы на 109 тысячах "квадратов" открылись новые производства. Еще 92 тысячи квадратов – в работе. Остаются пустующими еще 100 тысяч квадратных метров.

Привлекаем инвестиций, в том числе иностранные. Это непростая задача. Приходится буквально биться за каждого инвестора. Во всех странах идет сильная конкуренция. Даже не за ресурсы, за инвестиции. Убеждаем каждого инвестора выбрать именно нашу область. Проводим долгие переговоры и встречи, предлагаем выгодные условия, - рассказал К.Аксакалов.

Объем инвестиции в этом году уже составил более 202 млрд тенге, что выше уровня прошлого года на 20%. В том числе частные инвестиции выросли на 8,4%, внешние - на 42%.

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