День Первого Президента отмечают в ВКО

В Катон-Карагайском районе 20 семей получили ключи от домов.

Накануне знаменательного дня, а также в сам праздник в Восточном Казахстане торжественно открыли социальные объекты, сообщает zakon.kz.

Помимо этого, больше 150 семей получили возможность отпраздновать новоселье в новых домах.

Праздник национального масштаба напоминает всем гражданам Казахстана о судьбоносном событии, которое послужило мощным толчком в становлении государства. Именно в этот день 29 лет назад казахстанцы впервые в результате всенародных выборов избрали Президента страны. Благодаря мудрой, дальновидной политике Нурсултан Назарбаев привел государство к экономическому процветанию, сохранил национальное согласие, исторические и культурные традиции.

Ежегодно в День Первого Президента по всей стране проходят торжественные мероприятия, открываются социальные и культурные объекты.

В Восточном Казахстане накануне знаменательной даты аким области Даниал Ахметов вручил ключи от 30 новых квартир в областном центре многодетным семьям, детям – сиротам, а также очередникам. В городе Курчатове обладателями ключей стали 14 многодетных матерей, еще 16 семей из социально-уязвимой категории получили возможность жить в новых домах в Бескарагайском районе. В Зайсанском районе новоселье празднуют 36 многодетных семей, для которых были построены дома в рамках программы "Одноэтажный Восток".

Жителей поселка Жангизтобе Жарминского района в преддверие праздника ожидало радостное событие. Там состоялось открытие сельского клуба и парка отдыха, которые, без сомнения, станут излюбленными местами сельчан и отличным вечерним досугом. А подарком ко Дню Первого Президента для жителей Кокпектинского района стал долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором теперь жители смогут проводить различные тренировки, игры и соревнования.

Сегодня, в праздничный день, в регионе открылось несколько спортивных объектов. В Абайском районе, в селе Карааул заработал хоккейный корт, где дети смогут не только играть в хоккей, но и просто кататься на коньках. Также в скором времени здесь начнет работу спортивная школа, которую в этот день ввели в эксплуатацию. Физкультурно-оздоровительный комплекс введен в эксплуатацию в поселке Актогай Аягозского района. В Жарминском районе в селе Бирлик открылась новая спортивная площадка. В селе Мамай Батыр Уланского района сдан в эксплуатацию новый мост.

В Катон-Карагайском районе 20 семей получили ключи от домов, которые были построены в рамках Дорожной карты занятости, а также за счет заемщиков.

Открылись в селах Малонарымка и Майемер сельские клубы, а в селе Улкен Нарын открылся сквер имени Абая.

50 очередников в Жарминском районе были обеспечены новыми квартирами в честь праздника. А в Бородулихинском получили ключи от домов 4 многодетных семьи. 6 семьей, проживающие в районе Алтай, также заселились в новые одноэтажные дома, построенные в рамках программы "Доступное жилье".

В целом, несмотря на пандемию коронавируса в этом году, в Восточном Казахстане праздник отметили конкретными делами, подчеркивая выдающиеся заслуги Нурсултана Назарбаева перед страной.

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