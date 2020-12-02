Три тонны нефтяных отходов разлились в Карагандинской области

По словам водителя, по пути каким-то образом открылась крышка цистерны и нефтяные отходы полились на землю. Очевидцы жалуются на едкий запах во всей округе.

Фото : kosolaev.ru

Инцидент произошел в Жанааркинском районе Карагандинской области, сообщает zakon.kz. Подрядная фирма из Атасу перевозила цистерны на станцию Жанаарка для паровой очистки, передает КТК. По словам водителя, по пути каким-то образом открылась крышка цистерны и нефтяные отходы полились на землю. Очевидцы жалуются на едкий запах во всей округе. Чиновники заявили, что, помимо шофера, к ответственности привлекут и компанию, занимавшуюся перевозкой. На место выехала специальная комиссия. Сегодня разлив нефти на дороге полностью ликвидирован. Все необходимые документы департамент полиции направил экологам. Теперь они будут проверять, какой ущерб это ЧП нанесло почве и окружающей среде. В рамках законодательства будут применены меры и к подрядчику, - говорит пресс-секретарь акима Жанааркинского района Индира Рахимбаева.

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