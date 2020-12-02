Трамп собрал $170 млн на обвинениях в фальсификации выборов

О сборе средств было объявлено 4 ноября.

Президент США Дональд Трамп собрал 170 млн долларов пожертвований со дня выборов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на источники.

Отмечается, что одним из способов сбора денег явились электронные письма штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд "по защите выборов".

Мой отец был на сто процентов прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов, - цитирует ABC одно из таких писем, подписанное сыном Трампа.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.

О сборе средств было объявлено 4 ноября.

Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов), - написал штаб в Twitter.

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