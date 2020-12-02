Более 28 млн женщин и девочек являются жертвами современного рабства

Генсек ООН назвал число «современных "рабов".

Накануне Международного дня отмены рабства, во вторник, 1 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в настоящее время более 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, из них 71% — девочки и женщины, сообщает zakon.kz.

Его заявление размещено на сайте организации.

Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации, — подчеркнул генсек.

Гутерриш призвал всех членов ООН "приложить еще больше усилий, чтобы положить конец этим отвратительным практикам".

Международный день отмены рабства отмечается 2 декабря. Он связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.

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