3 тысячи предпринимателей ощутимо потеряют часть дохода

В Казахстане 15 организаций занимают 90% розничного рынка приема платежей, не считая банки.

С 4 января 2021 года рынок приема платежей ждут серьезные потрясения. Многие занятые в этой сфере люди рискуют остаться без работы, а количество платежных терминалов и систем может резко сократиться. Об этом в интервью корреспонденту zakon.kz заявил Илья Ефименко, руководитель платежной организации PayDala в настоящем, в прошлом руководитель отдела разработки продуктов в Qiwi Kazakhstan с общим стажем работы в платежном бизнесе 6 лет.

- Какова ситуация на рынке приема платежей сейчас?

- В период пандемии коронавируса многие отрасли несут экономические потери. Люди вынуждены искать новые источники заработка. В то же время, в 2021 году из-за нововведений Министерства культуры и спорта число безработных и людей, потерявших доход, может увеличится за счет работников сферы приема платежей.

В Казахстане 15 организаций занимают 90% розничного рынка приема платежей, не считая банки. По всей стране установлено 30 тыс. терминалов. Фактически, здесь задействовано 30 тыс. человек. Половина бюджета этих людей формируется за счет приема платежей в пользу букмекерских контор. Именно букмекеры формируют половину доходов бизнеса по приему платежей. Однако, с 4 января 2021 года согласно поправкам в Закон РК "Об игорном бизнесе" прием платежей в букмекерские конторы и выплат выигрышей будет осуществляться через единственную частную компанию, которая в формате государственно-частного партнерства будет обеспечивать работу Центра учета ставок (ЦУС).

Что это будет за компания, официально до сих пор не сообщается. Однако, представителям рынка приема платежей неофициально, в частных беседах представители министерства говорят о выбранной компании. По данным из открытых источников, эта компания является частной, с одним учредителем (физическим лицом), он же и является руководителем. Компания является малым предприятием, с небольшим количеством сотрудников и будучи, Системой электронных денег, не является плательщиком НДС. Кроме того, компания была зарегистрирована в зоне "льготного" налогообложения Astana Hub 15 ноября 2020 года, то есть уже после инициирования проекта ГЧП. Соответственно, компания будет практически лишена КПН со своей прибыли (0%, а затем 1% вместо 20%).

Известно, что эта частная компания планирует начинать работу лишь с одной платежной платформой, одномоментно лишив участников рынка и участников пари разнообразия методов оплаты услуг букмекерских контор, что, очевидно, не компенсирует потребности рынка; а также, по сути, монополизирует рынок платежных услуг, пустив все платежи через одну платежную компанию.

- Могут ли иные платежные системы при нынешней ситуации работать с ЦУС?

- Действующие сейчас платежные организации могут принимать платежи только в том случае, если примут условия обладателя эксклюзивных прав и будут работать на его условиях. Никто не гарантирует, что к Центру учета ставок вообще допустят иные платежные системы, кроме выбранной, в законе такой обязанности не прописано. Де-факто, между букмекером и платежной организацией появляется посредник.

Согласно оценке рынка, отображенной Министерством в проекте ГЧП, фактическая потребность в услугах в сфере пари составляет 200 млрд тенге в год. То есть, по сути, по самым скромным оценкам, компания, которая собирается взимать порядка 4% со отрасли с оборотом в 200 млрд, будет иметь доход в размере не менее 8 млрд тенге в год и практически не будет платить с этого дохода налогов в государство, так как освобожден от основных налогов КПН и НДС. Соответственно, указанная сумма будет практически целиком и полностью уходить в руки частного лица.

- Неужели это большая комиссия, по-вашему?

- В реальности окупить затраты можно с комиссией от 0,1% до 1% максимум. Однако, сделать свои предложения нам не позволили, поскольку о проводимом конкурсе по определению частного партнера по ГЧП для функционирования ЦУС, требованиях, не знала ни одна компания, работающая на розничном рынке приема платежей. Стало быть, конкурс был проведен непрозрачно? Тогда возникают вопросы, чем лучше других частная компания со льготным режимом налогообложения с единственным учредителем в виде физического лица? Вопросы остаются без ответа.

На данный момент рынок платежных систем – свободный и конкурентный, любой стартап имеет возможность окупиться, в том числе за счет работы с букмекерами. Но теперь маржу, за счет которой такие стартапы могут развиваться, изымут с рынка в пользу монополиста.

Действующие компании по приему платежей уже готовятся затянуть пояса. Ведь из-за отсутствия половины дохода им придется начать экономить, сокращать число терминалов, а это значит, что маленькие магазины, владельцы небольших помещений потеряют арендатора, что также скажется на уровне дохода их владельцев. А это все простые казахстанцы, зарабатывающие своим трудом, для них сдача арендных площадей – доход на который они содержали свои семьи. Такое положение может увеличить число безработных, недовольных.

- Какую роль оказывают букмекеры сейчас в существовании рынка приема платежей?

- Букмекеры сейчас несут высокую налоговую и социальную нагрузку, около 30% от своих доходов букмекеры направляют платежным организациям для поддержания деятельности по сбору денежных средств. Эти деньги распределяются на владельцев терминалов и арендодателей, и те и другие с каждого терминала в среднем зарабатывают около 15 - 30тыс. тенге в месяц. Это социальная нагрузка, которую добровольно несут букмекеры.

Если компания-посредник сделает 4%-ную комиссию, и не допустит к работе с ЦУС другие организации по приему платежей, то целая отрасль может остановиться, а это приведет к резкому росту социальных рисков.

- Что можно сделать?

- В настоящее время вся эта ситуация оставляет больше вопросов, чем ответов. Причем, речь идет о судьбе 30 тыс. Казахстанцев, которых вынуждают отдавать часть своих доходов частной компании. Кто будет решать проблему остающихся без дохода людей, пока не известно.

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