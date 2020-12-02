QazTech Ventures помог казахстанскому стартапу привлечь зарубежные инвестиции

От фондов поступило 750 тыс. долларов.

Казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures, якорными инвесторами которого являются АО "QazTech Ventures" (дочерняя организация АО Национальный управляющий Холдинг "Байтерек") и Pavilion Capital (дочерняя компания Temasek Holdings), российского HR & ED-Tech Accelerator и серийного ангела-инвестора Талгата Исмаила.

Clockster - это сервис мобильного учета рабочего времени с HR инструментами, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет компаниям автоматизировать табелирование, упростить создание графиков и улучшить коммуникацию между сотрудниками и менеджментом. На данный момент у стартапа около 160 клиентов, 85% из которых находятся на территории Казахстана, остальные из России, Украины, Узбекистана, Филиппин и Сингапура.

Благодаря QazTech Ventures мы смогли презентовать свой проект экспертам из Quest Ventures Asia Fund II, а также акселератору HR & ED-Tech и получить венчурные инвестиции в размере 750 000 долларов США. Инвестиции мы планируем направить на дальнейшее масштабирование в страны Юго-Восточной Азии и СНГ, привлечение новых сотрудников и маркетинг. Я считаю, что подобная поддержка необходима отечественным стартапам, особенно в период пандемии, когда выйти на глобальные рынки крайне сложно, – отмечает основатель стартапа Clockster – Ержан Рыскалиев.

Как сообщают в QazTech Ventures, сотрудничество с сингапурским фондом Quest Ventures началось в марте 2020 года, после подписания соглашения о создании совместного фонда с капитализацией в 50млн. долларов США. Согласно условиям соглашения, Фонд в ближайшие пять лет рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым. Осенью 2018 года были привлечены инвестиции в размере 340,000 долларов США от казахстанского венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова, который является со-основателем и директором сингапурского фонда Paladigm Capital.

Проект Clockster, резидент Astana Hub - пример того, какие результаты должно приносить партнерство государства и бизнеса. Это первая крупная сделка в рамках деятельности фонда, созданного АО "QazTech Ventures" совместно с сингапурскими партнерами. И я надеюсь, что это послужит толчком для создания полноценной экосистемы с работающей венчурной индустрией, что в свою очередь позволит сформировать конкурентноспособное стартап сообщество. Наша поддержка и активное участие в расширении партнерских границ с зарубежными рынками, позволит в будущем масштабированию подобных проектов. Команда выходит на Юго-восточный рынок, и я уверен, у них все получится! – прокомментировал Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

За последний год QazTech Ventures заключил 2 соглашения с крупными зарубежными венчурными фондами, такими как: Quest Ventures и 500 Startups для финансирования казахстанских стартап-проектов.

Более того, в этом году в партнерстве с сингапурским венчурным фондом Quest Ventures была запущена совместная акселерационная программа Kazakhstan Digital Accelerator. Первый поток программы успешно завершился в ноябре 2020 года. В рамках программы каждый из 10 компаний-финалистов получил инвестиции в размере 50 тыс. долларов США, а также возможность презентовать свой проект инвесторам международного уровня. Сейчас ведется набор на участие во втором поток программы KDA, который продлится до конца этого года, так что желающие могут оставить заявки на нашем сайте qaztech.vc Что касается компании Clockster, я желаю команде дальнейших успехов и надеюсь, что в скором времени они трансформируются из локальной компании в полноценного "единорога" (стартап, получивший рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США). – прокомментировал И.о. Председателя Правления Диас Бексолтан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!