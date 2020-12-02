Где нет доступа к Интернету, полицейские запрашивают информацию по радиосвязи

В Казахстане не возникает проблем с оформлением штрафов на дорогах.

Каким образом полицейские будут оформлять административные протокола о нарушениях, если не будет доступа к интернету? Сейчас дорожные патрули оснащены планшетами. Об этом зашла речь на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина при обсуждении поправок по вопросам дорожного движения, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Василий Олейник отметил, что теперь не нужно иметь при себе права и другие документы на транспорт.

Предполагается, что вся информация по документам в информационной базе МВД. В этой связи скажите, как теперь на практике будет осуществляться проверка документов, в том числе в случае сбоев или медленной работы интернета? - обратился он с вопросом к заместителю министра внутренних дел РК Марату Кожаеву.

Кожаев сообщил, что на сегодня техническая оснащенность органов полиции позволяет оформлять все правонарушения адмпорядка на дороге за счет планшетов.

Мы на сегодня все адмпротокола составляем в таком виде и все сведения о правонарушителях мы получаем из баз данных МВД. При остановке правонарушителя забивается его ИИН, остальные его данные система выдаем автоматически, - сказал он.

По его словам, тоже самое делается при проверке транспорта, вводятся в систему госномера и остальные данные по авто выводятся из баз данных.

Единственное условие, что у водителя должен быть какой-нибудь документ удостоверяющий личность, удостоверения будет достаточно, при пандемии мы этот метод проработали на блокпостах. С 2018 года мы не проверяем данные по страховке авто, тоже самое, данные с баз получаем. Что касается доступа к Интернету, вы знаете, что планомерная в этом отношении работа ведется. МЦРИАП в скором времени обещает покрыть страну широкоформатным интернетом и это уберет те проблемы, которые на сегодня возникают, - указал заместитель главы МВД.

Также Кожаев добавил, что там, где нет доступа к интернету, полицейские запрашивают информацию по радиосвязи.

На сегодня мы решаем эти вопросы просто, мы запрашиваем по радиосвязи с Центра оперативного управления дежурной части, и в течении одной, две минуты получаем обратную связь. То есть, проблем как таковых нет, - уточнил он.

Нигматулин подчеркнул важность регулирования этого вопроса законодательством.

То есть, там, где не будет Интернета, то вы за счет рации запрашиваете информацию. Это очень важно. Эта норма касается всех граждан, кто так или иначе связан с эксплуатацией транспортных средства, - заключил спикер Мажилиса.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!