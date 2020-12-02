До 35% ҚТЖ снизило долг в "твердой" валюте

В 2019 году досрочно полностью погашены еврооблигации на сумму 780 млн долларов.

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" снизила долг в "твердой" валюте до 35% от общего размера долгового портфеля.

Близится к концу високосный 2020 год, принесший нам немало треволнений. Каким он стал для национальной железнодорожной компании? Прежде всего, АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" снизило долю обязательств в "твердой" валюте с 57% (на 01.01.2019 г.) до 35% от общего размера долгового портфеля. Снижение валютных обязательств в кредитном портфеле уменьшает риски, связанные с колебанием курса тенге в будущем.

Напомним, что АО "НК "ҚТЖ" проводит последовательную работу по снижению долговых обязательств. В 2019 году изменились подходы в управлении долгом и проведен ряд мероприятий, направленных на оптимизацию долговой нагрузки и повышение финансовой устойчивости. Совместно с Правительством РК и Фондом "Самрук-Қазына" выработаны конкретные меры по финансовому оздоровления ҚТЖ, в том числе по снижению доли долга в "твердой" валюте. В результате в 2019 году досрочно полностью погашены еврооблигации на сумму 780 млн долларов США, в текущем году досрочно частично погашены еврооблигации на сумму 217 млн. долларов США.

Ранее в эксклюзивном интервью "ҚТЖ - проблем много, но мы справимся" Председатель Правления АО "НК "ҚТЖ" Сауат Мынбаев отмечал, что "долг ҚТЖ на 57 процентов представлен твердыми валютами. Но 80 процентов от общих денежных поступлений ҚТЖ формируется в тенге, и только 20 процентов доходов от транзита - в швейцарских франках". Ослабление национальной валюты за последние годы усугубило ситуацию. Компания из-за большого размера долга оказалась в "красной зоне" кредитного риска.

Негативное влияние оказала активная инвестиционная деятельность. Дело в том, что АО "НК "ҚТЖ" привлекало значительные объемы кредитных средств для реализации крупных проектов. Одновременно с этим компания вкладывала собственные средства в социальные проекты, прямо не связанные с деятельностью железной дороги.

АО "НК "ҚТЖ" продолжит работу по оптимизации долгового портфеля. В рамках реализации Плана развития на 2021-2025гг. запланировано погашение обязательств за счет собственных средств на сумму более 500 млрд. тенге и к рефинансированию на сумму более 200 млрд. тенге. Будет реализован ряд мероприятий по снижению гарантируемой части долга дочерних компаний, а также деконсолидации долга компаний, планируемых к передаче в конкурентную среду, - отметил заместитель Председателя Правления АО "НК "ҚТЖ" Даир Кушеров.

По его словам, также продолжается работа по повышению эффективности операционной деятельности, по увеличению доходности и сокращению затрат. Все это позволит национальной железнодорожной компании к 2024 году перейти в "зелёную" зону кредитного риска.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!