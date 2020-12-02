Врачи ННОЦ провели сложную операцию по удалению неоперабельной опухоли поджелудочной железы

В мировой практике такие сложные операции проводятся редко, только в специализированных многопрофильных клиниках, каким является Национальный научный онкологический центр в Нур-Султане.

В Национальном научном онкологическом центре врачи провели сложную операцию пациентке 74 лет с диагнозом аденокарцинома головки поджелудочной железы.

Сложность этого клинического случая объяснялась тем, что опухоль проросла в воротную вену, жизненно важный сосуд, снабжающий кровью печень - примерно 75% общего кровотока печени проходит через воротную вену. Повреждение этого сосуда часто приводит к летальным исходам. Учитывая высокие риски из-за прорастания опухоли в сосуды, во многих клиниках отказывались провести данную операцию. Врачи ННОЦ взялись за этот сложный случай и успешно провели панкреатодуоденальную резекцию в сочетании с резекцией воротной вены. Операцию провел врач гепатопанкреатобилиарный хирург, онколог, трансплантолог ННОЦ, Жанат Спатаев.

Аденокарцинома поджелудочной железы - это злокачественная опухоль, которая является одной из наиболее распространенных причин смерти, связанной с раком во всем мире. К сожалению, симптомы на ранней стадии при этом заболевании отсутствуют.

Операбельность больных раком поджелудочной железы остается низкой и составляет только 20%. То есть из 100 случаев, операцию можно провести только 20 пациентам. В 80% случаев у пациентов диагностируют это заболевание на поздней стадии, когда оно уже не подлежит хирургическому лечению, т.е. опухоль дала метастазы или проросла в сосуды либо за пределы поджелудочной железы. Такие случаи относят к неоперабельным, как было и с нашей пациенткой, - отметил врач.

К слову, своевременное выявление рака поджелудочной железы (РПЖ) остается нерешенной проблемой из-за отсутствия ранней диагностики этого заболевания. Скрининг для выявления рака РПЖ нигде в мире не проводится, так существующие методы, при котором диагностируется это заболевание - КТ и МРТ, нецелесообразно проводить массово. У большинства пациентов этот диагноз ставят уже при значительном распространении опухоли.

По словам хирурга, панкреатодуоденальная резекция в сочетании с резекцией венозных сосудов впервые была проведена в 1951 году. С тех пор значение резекции сосудов все еще остается спорным вопросом.

Прорастание опухоли в сосуды ограничивало число хирургических резекций. Хирурги считали, что аденокарцинома поджелудочной железы с поражением вен является противопоказанием к хирургическому вмешательству, так как прорастание опухоли в вену будет препятствовать полному удалению злокачественного новообразования. Но с учетом улучшения хирургической техники и методов визуализации (КТ/МРТ), операции по удалению опухоли с резекцией сосудов стали выполнимы. Таким образом, сосудистая резекция позволяет удалить опухоли, которые ранее считались неоперабельными, – отметил Жанат Спатаев.

На вопрос редакции о других альтернативах лечения при таком диагнозе врач разъяснил:

При химиотерапии без хирургической операции выживаемость при этом заболевании значительно ниже. Но в случае проведения операции опытными врачами, шансы пациента на выживании повышаются в три раза. Кроме того, из-за прорастания опухоли в магистральные сосуды и давления на нервные узлы, заболевание сопровождается сильными и острыми болями, поэтому удаление опухоли во многом облегчает состояние пациента, - объяснил врач.

Операция по удалению опухоли поджелудочной железы является сложной процедурой. Это обусловлено удалением нескольких органов (головки поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, желчного протока и части желудка), а также высокими рисками осложнений, которые зачастую могут быть фатальными. Факторы, от которых зависят осложнения, это возраст, нарушение процессов регенерации вследствие онкологического заболевания.

Одним из важных факторов в данной операции является так называемая частота края резекции. Это означает удаление опухоли с краем нормальной/здоровой ткани органа, чтобы в оставшейся части не осталось клеток опухоли, что приводит к более высокой выживаемости. Поэтому такие операции могут проводить лишь в специализированных клиниках, имеющих специальное оборудование и высококлассных опытных специалистов (хирургов, радиологов, анестезиологов, реаниматологов, химиотерапевтов) – подчеркнул Жанат Спатаев.

- Врачи нашего центра в совершенстве владеют техниками проведения сосудистых операций благодаря развитию трансплантации печени в Казахстане. Этот случай позволит расширить количество операций в Казахстане у пациентов, ранее считавшихся неоперабельными, – заключил врач.

Как стало известно, пациентка находится в стационаре, состояние стабильное, готовится к выписке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!