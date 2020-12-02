Презервативы и лубриканты. Как государство бережет секс-работников

Термин "работники коммерческого секса" впервые был включен в постановление правительства в 2001 году.

Ежегодно Казахстан выделяет на борьбу со СПИДом 378 млн тенге. На эти деньги покупаются в том числе презервативы, налоксон, шприцы и остальные предметы для защиты от ВИЧ-инфекции. Эти предметы предназначены для ключевых групп населения (секс-работники, трансгендеры, люди, употребляющие наркотики). Zakon.kz рассказывает, как государство поддерживает секс-работников, хотя проституция в стране не легализована.

Казахстан в 1996 году утвердил план мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом. С 1997 года при поддержке ЮНЭЙДС и других агентств ООН в стране начались противоэпидемические меры против передачи ВИЧ-инфекции. Это было связано с первой в Казахстане вспышкой среди потребителей инъекционных наркотиков в Темиртау.

С 2000 года проведение таких мероприятий среди ключевых групп населения (люди, подвергающиеся повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни, в том числе, секс-работники, которые определяются как взрослые женщины, мужчины и трансгендерные лица, которые на регулярной или нерегулярной основе оказывают сексуальные услуги в обмен на деньги или товары) было предусмотрено за счет средств из республиканского бюджета.

Ключевым группам населения принято бесплатно раздавать: одноразовые шприцы, спиртовые салфетки, презервативы, лубриканты, налоксон, экспресс-тесты, печатные информационно-образовательные материалы, антиретровирусные препараты для доконтактной профилактики и постконтактной профилактики заражения ВИЧ.

Отмечается, что шприцы, спиртовые салфетки и презервативы раздавали с начала профилактической программы по ВИЧ инфекции. Лубриканты стали раздавать с 2008 года, а налоксон с 2016 года.

С 2004 года финансирование профилактических программ проводится при поддержке Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией. С принятием второй государственной программы про противодействию эпидемии СПИД в Казахстане на 2006-2010 гг. финансирование программ "снижения вреда" обеспечивается также за счет госбюджета. В настоящее время ежегодно на эти цели предусматривается в пределах 378 млн тенге, - говорится в ответе Минздрава.

Термин "работники коммерческого секса" впервые был включен в постановление правительства в 2001 году. До этого использовался термин "лица, занимающиеся проституцией".

Так вот, за последние пять лет профилактическими программами охватили 80 764 секс-работника, распространили более 29 млн презервативов.

При этом необходимо отметить, что государство не ставит своей целью 100% обеспечение средствами профилактики, а только для привития навыков безопасного поведения, - добавили в Минздраве.

Казахстанцы обратили внимание на то, что в приказе министра здравоохранения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции есть термин "секс-работники". В стране их деятельность не легализована, соответственно налоги они не платят. Но им уже много лет принято бесплатно раздавать средства защиты. Мы спросили у юриста, насколько это правильно с правовой точки зрения.

Юрист Полина Габдрахманова говорит, что раздача секс-работникам на безвозмездной основе медицинских изделий проводится для недопущения распространения ВИЧ-инфекции среди населения.

Согласно законодательству, ключевым группам населения лечебно-профилактические услуги оказывают в пунктах доверия, стационарных пунктах доверия, передвижных пунктах доверия, дружественных кабинетах, которые расположены в медицинских и неправительственных организациях.

На мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции привлекают аутрич работников и социальных работников, те бесплатно предоставляют расходные материалы (одноразовые шприцы, предпочтительно с малым "мертвым" объемом, спиртовые салфетки, презервативы, лубриканты, налоксон) в нормах, установленных приказом от 19 октября 2020 года.

Вместе с тем, в настоящее время в Казахстане наказание за проституцию отсутствует. Административную ответственность секс-работник может понести только в случае приставания в общественных с целью оказания услуг сексуального характера. В Казахстане административную ответственность можно понести за сдачу помещения заведомо для занятия проституцией или сводничества, а уголовную – за вовлечение в занятие проституцией, за вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, - пояснила она.

Габдрахманова отметила, что в других странах СНГ, например в России, Украине, Беларуси, Узбекистане есть наказание за занятие проституцией. Там секс-работников штрафуют.

В России борьба с проституцией не ограничивается одной статьей. За получение дохода от занятия проституцией человек может получить штраф в размере от 2000 до 2500 рублей или быть арестован на срок от десяти до пятнадцати суток.

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно статье 29 Конституции РК, граждане РК имеют право на охрану своего здоровья и получение бесплатно гарантированного объема медицинской помощи, установленный законом. Кроме того, согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, граждане РК обязаны заботиться о сохранении своего здоровья и несут солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья. В случае уклонения от обследования и лечения граждане Республики Казахстан, больные заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, за исключением ВИЧ-инфекции, подвергаются освидетельствованию и лечению в принудительном порядке, - рассказала юрист.

Таким образом, для государства секс-работники в первую очередь граждане Казахстана и эти люди должны заботиться о своем здоровье.

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