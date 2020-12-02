Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы - Токаев

В стране на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции и введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи.

Президент Казахстана рассказал о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает zakon.kz.

В Казахстане стартовал очередной электоральный процесс. На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов Нижней палаты Парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. Всем политическим силам предоставлено достаточно времени на подготовку. В этом году мы реализовали пакет беспрецедентных демократических реформ. Они направлены на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к участникам Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции и введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи, пишет МИА "Казинформ".

Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнеров. Ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ, - заявил Президент Казахстана.

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящее событие в Казахстане и пожелал успехов.

"Мы уверены, что Казахстан пройдет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно. Имею в виду выборы в Парламент 10 января следующего года. Хочу отметить, что, конечно, сложности есть во всякой стране, любой стране, в том числе и в наших. Но ситуация политической стабильности, которая была создана Первым Президентом, сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим Президентом, Вами. Я хочу отметить, что это большое достижение. Это большое достижение Казахстана, укрепление казахстанской государственности, внутриполитической стабильности. Все это создает условия для преодоления таких сложностей, с которыми столкнулся сегодня весь мир, в том числе и для эффективной борьбы с инфекцией коронавируса и вообще поступательного развития в сфере социальной политики и экономики. Безусловно, желаем вам всяческих успехов", - обратился Владимир Путин к Президенту Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!