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Олимпийские кольца вернулись в Токийский залив

Кольца будут гореть каждую ночь до окончания Олимпийских игр, которые теперь запланированы на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Фото : olympic.kz2 декабря 2020, 20:52

Олимпийские кольца были повторно открыты в токийском морском парке Одайба после ремонтных работ, передает zakon.kz.

Монумент Олимпийского символа был отбуксирован в Иокогаму в августе 2020 года после переноса Олимпийских игр Токио-2020.

Организаторы считают, что это заставит людей еще сильнее почувствовать волнение приближающихся Игр. Монумент имеет размеры 33 метра в ширину и 15 метров в высоту, а вес около 69 тонн. Он был официально открыт вечером 24 января 2020 года, ровно за шесть месяцев до начальной даты церемонии открытия Олимпийских игр.

Кольца будут гореть каждую ночь до окончания Олимпийских игр, которые теперь запланированы на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Затем в середине августа они будут заменены символом Паралимпийских игр, а параспортсмены будут соревноваться в столице Японии с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Подготовка к Токио-2020 продолжается, и организаторы стремятся обеспечить безопасное проведение Игр с помощью ряда контрмер COVID-19.


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