ВОЗ намерена внести в экстренный список вакцину Pfizer
Список ВОЗ дает "зеленый свет" странам позволить вакцину для национального экстренного использования.
Фото : NURPHOTO3 декабря 2020, 00:38
ВОЗ ведет переговоры с правительством Великобритании о доступе к информации, которая может ускорить внесение COVID-вакцины от Pfizer и BioNTech в экстренный перечень организации, передает zakon.kz со ссылкой на сообщение ВОЗ.
ВОЗ получила данные о вакцине от производителя и рассматривает их на предмет возможного включения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях, - сказано в сообщении.
Перечень дает "зеленый свет" странам позволить вакцину для национального экстренного использования, а также может открыть двери для международных поставок в рамках глобальных механизмов.
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