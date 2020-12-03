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В Петропавловске зимой косят траву

Затем работники отправились срезать камыш.

Фото : Кадр из видео3 декабря 2020, 01:59

В Петропавловске местные коммунальщики триммерами косили траву в сугробах, передает zakon.kz.

Согласно сюжету телеканала КТК, видео с "покосом" травы заполонило социальные сети.

Мы поехали косить камыш и решили по дороге проверить неисправность триммера, нижней части. После того как проверили, поехали косить камыш, - сообщил мастер отдела ТОО "Коммунхоз".

Работа по скосу камыша вокруг Петропавловска проводится в зимнее время, так как доступность для проведения этих работ позволяет только в зимнее время подойти к камышу, скосить его, а в летнее там достаточно сыро и болотистая местность, - рассказал начальник управления по ЧС Петропавловска


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