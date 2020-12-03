Выращенное в лаборатории мясо выставили на продажу

Лабораторное мясо имеет ту же питательную ценность, что и настоящее.

В Сингапуре выставили на продажу мясо, полностью выращенное в лабораторных условиях, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Ученые вырастили его из клеток животных, используя биореактор в 1200 литров.

Исполнительный директор Eat Just Джош Тетрик заявил, что при его изготовлении не было убито ни одно животное. Отмечается, что продовольственное агентство одобрило продажу такого мяса. Ожидается, что оно появится на прилавках магазинов в ближайшем будущем.

Лабораторное мясо имеет ту же питательную ценность, что и настоящее. Предварительная цена продукта - 50 долларов за порцию.

Я думаю, что это является одной из самых значительных вех в пищевой промышленности за последние несколько десятилетий. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Если мы хотим обеспечить весь Сингапур и дойти до других стран мира, нам нужно перейти на 10 000-литровые или 50 000-литровые биореакторы, - сказал Тетрик.

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