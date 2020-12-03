Минюст зарегистрировал изменения в Уставе Nur Otan
Учтены более 20 тысяч предложений граждан.
Министерством юстиции зарегистрированы изменения в Уставе Nur Otan-а, принятые в ходе прошедшего внеочередного XX Съезда правящей партии, сообщает zakon.kz.
Так, в соответствии с поручением Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в Уставном документе Nur Otan-а введена норма о проведении партией внутрипартийных выборов – праймериз.
Постановлением Съезда пункт 2.4. Устава партии теперь дополнен подпунктом следующего содержания: проводить праймериз – предварительный внутрипартийный отбор претендентов на выдвижение кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, маслихатов всех уровней, - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, также с учетом партийной "перезагрузки" принятая в 2013 году Политическая доктрина изменена на Политическую Платформу партии Nur Otan.
Напомним, что 25 ноября прошел внеочередной XX Съезд партии Nur Otan, в ходе которого была принята предвыборная программа "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" до 2025 года.
В ходе Съезда был утвержден партийный список на выборы в Мажилис Парламента из 126 кандидатов. 77 человек определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 кандидатов по центральной партийной квоте.
В праймериз Nur Otan, впервые проведенном в формате общереспубликанских внутрипартийных выборов, приняли участие более 10 тысяч граждан. 6253 человека вошли в партийные списки Nur Otan-а в 216 маслихатов всех уровней.
По итогам широкого обсуждения среди населения приняты 216 предвыборных программ партии Nur Otan по каждому району, городу и региону. Учтены более 20 тысяч предложений граждан.
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