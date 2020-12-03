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В акимате СКО пояснили по факту якобы "укладывания асфальта зимой"

Мониторинговая группа не выявила серьезных нарушений.

Фото : foamin.ru3 декабря 2020, 12:24

В акимате СКО пояснили по факту якобы "укладывания асфальта зимой", сообщает zakon.kz.

27 ноября в рамках общественного контроля представители специальной мониторинговой группы и антикоррупционной службы области провели осмотр трех участков областных дорог.

Мониторинговая группа, в целом, не выявила серьезных нарушений на данных участках, за исключением некоторых недочетов, которые будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств.

Представители ТОО, осуществляющие технический надзор на всех принимаемых участках, проконтролируют работы подрядчиков по устранению замечаний.

Касательно факта якобы укладки асфальта в минусовую погоду на участке сельской дороги вблизи с.Каменый Брод в Айыртауском районе, следует пояснить, что все работы на этом участке выполнены в полном объеме и в установленные договором сроки при положительном температурном режиме с соблюдением строительных норм.

Вместе с тем, подрядчик ТОО "Комплект-Азия-Сервис2 за счет собственных средств и не в рамках сметной документации, производил подсыпные работы и распределение остатков старого фрезерованного асфальта на ямах и обочинах дороги за пределами основного участка, что и было замечено мониторинговой группой по пути следования. Согласно договора, указанный подрядчик будет нести гарантийные обязательства в течение 2-х лет за качество ремонтных работ.


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