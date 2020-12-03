400 млрд тенге сэкономил "Самрук-Казына" за счет улучшения закупок

В этих целях, максимально сокращаются закупки из одного источника.

Объем полученной экономии в группе компаний "Самрук-Казына" с 2018 года превысил 400 млрд тенге. В 2020 году экономия по итогам проведенных закупок составила 129 млрд тенге. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель председателя правления Фонда Алишер Пирметов. Он также отметил, что деятельность "Самрук-Казына" по улучшению процедур закупа была учтена SWFI при формировании Топ-10 самых инновационных фондов, передает zakon.kz.

По словам Пирметова, экономия, прежде всего, стала возможной благодаря мерам по расширению конкуренции в закупках. В этих целях, максимально сокращаются закупки из одного источника.

Практика прошлых лет показала, что создание достаточной конкурентной среды увеличивает долю экономии. В среднем, она в 4-5 раз больше, чем в закупках из одного источника, - пояснил он.

Также процесс совершенствования закупок не оставили без внимания при подведении недавних рейтингов в Институте суверенных фондов благосостояния SWFI. Этот показатель учитывался при формировании Топ-10. Напомним, в этом году в Топ-10 руководителей инвестиционных организаций от SWFI вошел председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов. Он занял девятую строчку.

Прежде всего, надо отметить, что Институт суверенных фондов благосостояния SWFI - это глобальная организация, изучающая суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды, инвестиционные управляющие компании. При составлении рейтинга институт анализирует ряд параметров, включая инновации, доходность, уникальные программы и предпринятые инициативы, - отметил зампредседателя Фонда.

Он добавил, что ранее в данный список входили 100 самых влиятельных и эффективных фондов, пенсионных фондов, центральных банков.

Однако, учитывая особенности не простого 2020 года, было решено выделить 10 самых эффективных руководителей. В этом году в Топ-10 руководителей инвестиционных организаций вошел Председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Смагулович Есимов. Таким образом, была дана оценка усилиям нашего руководителя в условиях пандемии, которые позволили сохранить стабильное функционирование предприятий и социальную обстановку в их коллективах, - подчеркнул спикер.

Также согласно отчета ООН, "Самрук-Казына" вошел в Топ - 20 передовых фондов мира. Кроме того, "Самрук-Казына" последние годы получает максимально возможные 10 баллов в рейтинге прозрачности суверенных фондов благосостояния, что свидетельствует о высоком уровне прозрачности.

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