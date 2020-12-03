Грузовики с вакцинами от коронавируса сняли на фото

Иммунизация приоритетной группы может начаться в течение нескольких дней.

Первые партии коронавирусной вакцины Pfizer, перевозимые в грузовиках, сняли на улицах Великобритании, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Менеджер Pfizer в Великобритании Бен Осборн заявил, что график поставок уже составлен и доставка происходит "прямо сейчас".

Процесс уже начался. Мы ожидаем, что в ближайшие дни мы предоставим около 800 000 доз, - сказал он.

Великобритания стала первой страной, утвердившей коронавирусную вакцину Pfizer для широкого применения. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) заявило, что вакцина, которая обеспечивает 95% защиту от коронавируса, безопасна для запуска.

Отмечается, что иммунизация приоритетной группы может начаться в течение нескольких дней.

Точное количество завозимых в страну вакцин не известно. Приблизительная цифра - 40 млн доз. Этого достаточно для вакцинации 20 млн человек.

Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) одобрить вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 для использования. Это произошло после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и тщательного анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности, - заявили в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения страны.

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