Строительство водопровода в алматинском микрорайоне завершено на 98%

Данный вопрос находится на контроле у городского филиала партии.

В социальных сетях опубликовано обращение жителей микрорайона Береке Турксибского района города Алматы по факту отсутствия питьевой воды в домах. И поэтому жителям самим приходится выкапывать колодцы и брать оттуда питьевую воду, сообщает zakon.kz.

Кандидатом в Мажилис Парламента Шухратом Шардиновым совместно с комиссией партийного контроля проведена проверка, по итогам которой установлено, что на сегодняшний день строительство водопровода и канализации в микрорайоне Береке завершено на 98%.

Комиссией партийного контроля рекомендовано Управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы в срок до 25 декабря 2020 года завершить работы и сдать объект в эксплуатацию.

Данный вопрос находится на контроле у городского филиала партии.

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