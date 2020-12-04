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Более полумиллиона человек в мире заразились COVID-19 за сутки

11 741 человек скончались.

Фото : Parlamentné Listy4 декабря 2020, 01:49

В мире за сутки более 590 тысяч заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Как следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения, 11 741 человек скончались.

Больше всего случаев COVID-19 за день зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч).

Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.


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