Более полумиллиона человек в мире заразились COVID-19 за сутки

11 741 человек скончались.

В мире за сутки более 590 тысяч заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Как следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения, 11 741 человек скончались.

Больше всего случаев COVID-19 за день зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и в Европе (более 225 тысяч).

Всего в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

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