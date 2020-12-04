В Нур-Султане отменены занятия для учеников 1-5 классов
Занятия отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Фото : 24kz4 декабря 2020, 07:47
В столице Казахстана отменены занятия в школах для учеников 1-5 классов I смены, сообщает zakon.kz.
Об этом информирует департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.
По решению Управления образования от 4 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -25 ) занятия в школах для учащихся с 1- по 5-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении.
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