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В Нур-Султане отменены занятия для учеников 1-5 классов

Занятия отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Фото : 24kz4 декабря 2020, 07:47

В столице Казахстана отменены занятия в школах для учеников 1-5 классов I смены, сообщает zakon.kz.

Об этом информирует департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

По решению Управления образования от 4 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -25 ) занятия в школах для учащихся с 1- по 5-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении.


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