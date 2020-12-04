В США выделили $250 млн на военную помощь Украине

Американский Сенат настоял на том, чтобы $75 млн были потрачены на летальные виды вооружений.

Фото : DW

В 2021 году в оборонный бюджет США заложили 250 млн долларов, предназначенные для военной помощи Украине, сообщает zakon.kz. Об этом сообщает РИА Новости. Согласованный обеими палатами конгресса проект оборонного бюджета США предполагает военную помощь Украине в 250 миллионов долларов в 2021 финансовом году, - говорится в пояснительном документе к законопроекту. Отмечается, что американский Сенат настоял на том, чтобы $75 млн были потрачены на летальные виды вооружений.

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