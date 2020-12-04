На Луне установили флаг Китая
Ранее беспилотная станция с образцами лунного грунта успешно покинула естественный спутник Земли.
Фото : twitter.com/watchman1804 декабря 2020, 19:45
Китайский космический аппарат Чанъэ-5 установил государственный флаг КНР на поверхности Луны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
На странице организации в социальной сети WeChat уточняется, что флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 г.
На фотографии, присланной Чанъэ-5, виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.
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