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На Луне установили флаг Китая

Ранее беспилотная станция с образцами лунного грунта успешно покинула естественный спутник Земли.

Фото : twitter.com/watchman1804 декабря 2020, 19:45

Китайский космический аппарат Чанъэ-5 установил государственный флаг КНР на поверхности Луны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На странице организации в социальной сети WeChat уточняется, что флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 г.

На фотографии, присланной Чанъэ-5, виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.


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