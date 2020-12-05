Выпало 4-10 см снега: Свыше 1500 рабочих расчищают дороги Алматы

Использовано 3556 тонн противогололедных материалов.

С 17.30 часов 4 декабря в городе Алматы началось выпадение снега, который продолжается в настоящее время, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 7.00 часов 5 декабря в городе выпало 4-6 см, в предгорной местности 8-10 см, в горной 14-16 см снега.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Использовано 3556 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парковочных «карманов».

В ночной период работало 537 ед. спецтехники, в том числе 200 пескоразбрасывателей и 576 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.С у тра 5 декабря выход техники составляет 574 ед. и 1190 дорожных рабочих.

По прогнозу Казгидромета, температура воздуха сегодня днем минус -1, -3, умеренный снег.

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