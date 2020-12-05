Сообщается, что она крепко держалась за стойку.

В Алматы женщина пыталась спрыгнуть с моста. Ее остановили проезжавшие мимо люди, передает zakon.kz.

В соцсетях сообщается, что сегодня, 5 декабря, в 5 утра неизвестная женщина пыталась спрыгнуть c надземного моста. Это заметили проезжавшие мимо люди.

Сразу остановив машину бежали к ней и позвонили в полицию. Боялись, что заметив нас, она спрыгнет. Но успели схватить ее. К счастью без трагедии обошлось. Полиция подъехала через 2-3 минуты. Женщину увезли в участок. До приезда полиции поговорили с ней, успокоили, искреннее жалко стало, послушав ее проблемы в жизни, - говорится в сообщении в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

Отмечается, что женщина крепко держалась за стойку. Прохожие не делали резких движений и держали ее, чтобы она не прыгнула. Позже, по словам автора поста, она одумалась и сама слезла.

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