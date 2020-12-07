Ногаев недропользователям: Не занимайтесь "маневрами"

Я считаю, что жалобы предпринимателей имеют основания - министр энергетики.

Министр энергетики Нурлан Ногаев и аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетили ряд объектов нефтегазовой отрасли в регионе, сообщает zakon.kz.

Делегация ознакомилась с работой газоперерабатывающего завода "Кожасай" ТОО "GasProcessingCompany", посетила Жанажолский газоперерабатывающий завод и газотурбинную электростанцию АО "СНПС – Актобемунайгаз".

По итогам посещения крупнейших предприятий прошло совещание с участием представителей нефтегазовой отрасли, предпринимателей, министерства энергетики и акимата Актюбинской области.

Аким области ставит вопрос перед министерством энергетики – содействовать в обеспечении газом близлежащие к месторождениям населенные пункты, а также обеспечить работой их жителей. Мы окажем поддержку и проработаем этот вопрос с недропользователями в рамках их социальной ответственности. Также очень важно рациональное использование недр и минимальное воздействие на окружающую среду. Срок эксплуатации месторождения и прилегающей земли не заканчивается с завершением контрактного срока недропользователя, наша общая задача – увеличить срок службы месторождений, что возможно только при бережной эксплуатации. Этот вопрос находится на постоянном контроле министерства, - отметил Нурлан Ногаев.

Ряд местных предпринимателей обратили внимание на недостаточную по их мнению прозрачность закупок отдельных недропользователей, а также попросили уполномоченные органы усилить работу по увеличению местного содержания в закупках нефтегазовой отрасли.

Ногаев сообщил, что в Казахстане создается Фонд развития местного содержания, средства которого будут инвестироваться в проекты по внедрению современных технологий, IT, производству базовых товаров, сборке отдельных видов оборудований нефтегазового сектора и охране окружающей среды. Также будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения и сервиса, основной целью которого является локализация производства товаров и услуг для нефтегазовой отрасли РК.

В свою очередь недропользователи должны ответственно относиться к своим обязательствам, развитию местного содержания. Я считаю, что жалобы предпринимателей имеют основания. Бывают случаи, когда у условно отечественных фирм, выполняющих заказы в нефтегазовых сферах, конечным бенефициаром являются иностранные компании или физические лица. Не нужно заниматься различного рода "маневрами". Инвесторы, приходя работать в Казахстан, берут на себя обязательства по развитию местного содержания, трудоустройству казахстанцев. Их нужно выполнять. Искусственное выставление препонов и создание специальных условий для определенных компаний неприемлемо. Все ваши предложения мы будем рассматривать с привлечением всех необходимых государственных органов и общественных организаций. В рамках своей компетенции мы добились того, чтобы крупные нефтегазовые операторы объявляли свои годовые планы закупок. Все эти работы проводятся в рамках исполнения поручения руководства страны и правительства. Я призываю всех руководителей компаний отнестись к этому с полной серьезностью, - подчеркнул Нурлан Ногаев, поручив обеспечить полную открытость при проведении закупок товаров и услуг недропользователей.

Подытоживая совещание, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отметил, что все поднятые вопросы имеют важное значение для социально-экономического развития региона.

Мы всегда поддерживаем отечественных и иностранных инвесторов, это позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговую базу. Это прямое поручение Главы государства. Но инвесторы должны осознавать свою ответственность, помогать в решении социальных вопросов местного населения. Мы ежегодно заключаем меморандумы с недропользователями о социальных обязательствах, благодаря этому нам удалось избежать сокращения рабочих мест в нефтегазовом секторе, увеличить заработную плату, несмотря на то, что год для всего мира был очень сложным. Трудности периодически возникают, мы этого не скрываем. Нужно учитывать социальные аспекты и находить системные решения для проблем, которые возникают из-за производственной деятельности, - сказал Ондасын Уразалин.

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