Как планируют решать вопрос с дефицитом школ в Алматы

Аким подчеркнул, что ставит задачу к концу 2021 года — начало 2022 учебного года свести до 80 % дефицит ученических мест.

Составлена Дорожная карта, которая позволит решить вопрос с дефицитом школ в городе Алматы, сообщил на брифинге аким Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы составили Дорожную карту по тому, насколько мы должны быстро расти по закрытию дефицита школ. Сейчас в рамках программы работаем по строительству новых школ, так и пристроек по уже действующим. На сегодня почти 17 пристроек уже в работе, в скором времени начнем строительство 8 школ, по 4 идет (строительство - прим), — сообщил Сагинтаев.

Также к вопросу с дефицитом школ, по его словам, подключился частный сектор, которые в рамках экономики простых вещей и дорожной карте бизнеса могут получить под 6 % кредиты и строить школы.

К нам также обращаются частные инвесторы. Если мы какую-то сумму поддержим со стороны акимата по снижению ученической платы, то школы станут более доступные. Мы ставим задачу к концу 2021 года, начало 2022 учебного года свести до 80 % дефицит ученических мест, — добавил аким Алматы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!