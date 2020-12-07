Как планируют решать вопрос с дефицитом школ в Алматы
Аким подчеркнул, что ставит задачу к концу 2021 года — начало 2022 учебного года свести до 80 % дефицит ученических мест.
Фото : Акимат Алматы7 декабря 2020, 14:26
Составлена Дорожная карта, которая позволит решить вопрос с дефицитом школ в городе Алматы, сообщил на брифинге аким Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.
Мы составили Дорожную карту по тому, насколько мы должны быстро расти по закрытию дефицита школ. Сейчас в рамках программы работаем по строительству новых школ, так и пристроек по уже действующим. На сегодня почти 17 пристроек уже в работе, в скором времени начнем строительство 8 школ, по 4 идет (строительство - прим), — сообщил Сагинтаев.
Также к вопросу с дефицитом школ, по его словам, подключился частный сектор, которые в рамках экономики простых вещей и дорожной карте бизнеса могут получить под 6 % кредиты и строить школы.
К нам также обращаются частные инвесторы. Если мы какую-то сумму поддержим со стороны акимата по снижению ученической платы, то школы станут более доступные. Мы ставим задачу к концу 2021 года, начало 2022 учебного года свести до 80 % дефицит ученических мест, — добавил аким Алматы.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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