Новые кабинеты поддержки инклюзивного образования открылись в Акмолинской области

До 2025 года планируется открыть еще 103 кабинета поддержки инклюзивного образования.

В Акмолинской области проводится активная работа по расширению сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. На днях в городах Степногорске и Атбасаре распахнули свои двери кабинеты поддержки инклюзивного образования, сообщает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, кабинеты данного типа открылись на базе СШ №1 имени Ыбырая Алтынсарина города Степногорска и СШ №4 города Атбасара, являющимися опорными школами по внедрению инклюзивных практик.

Стоить отметить, что управление образование области с 2014 года сотрудничает с ЧФ "Дара". За этот период в результате совместной работы открыты 2 ресурсных центра инклюзивного образования в городе Кокшетау и Целиноградском районе, 2 кабинета психолого-педагогической коррекции в Кокшетау и Шортандинском районе.

Функционирование кабинетов поддержки инклюзивного образования предусматривает создание специальных условий для адаптации, обучения и коррекции нарушений обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе индивидуальных программ в рамках реализации основной общеобразовательной программы. Ресурсные кабинеты состоят из нескольких зон, позволяющих создать безбарьерную, толерантную и дружелюбную атмосферу и условия для детей данной категории. Специалистами кабинетов будет оказываться психолого-педагогическая, коррекционная поддержка учащимся в процессе обучения в школе, - отметили в управлении образования.

К слову, в настоящее время в области функционируют 3 ресурсных центра инклюзивного образования и 5 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. До 2025 года планируется открыть еще 103 кабинета поддержки инклюзивного образования.

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