Акмолинская область вышла из "красной зоны"

В инфекционном стационаре получают лечение 322 пациента. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационара составил 32%. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находится 1914 контактных.

Акмолинская область перешла из "красной зоны" в "желтую зону" по распространению коронавирусной инфекции, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 60 больных КВИ, из которых 30 приходится на город Кокшетау. По сравнению с предыдущей неделей сохраняется тенденция роста заболеваемости в 1,1 раза. Репродуктивное число по случаям COVID-19 в регионе снизилось до 0,95.

В инфекционном стационаре получают лечение 322 пациента. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационара составил 32%. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находится 1914 контактных.

С начала ноября увеличен объем профилактического тестирования, благодаря которому выявлено 30% бессимптомных носителей. На сегодня все действующие лаборатории прошли интеграцию, все анализы поступают в единую систему.

По рекомендации межведомственной комиссии в течение этой недели будет проведен мониторинг эпидемиологической ситуации. В случае стабильного снижения уровня заболеваемости в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о ослаблении карантинных мер в регионе, - отметила А.Мусина.

Продолжают работу мониторинговые группы. В настоящее время в области работают 76 мониторинговых групп по разъяснению карантинно-ограничительных мер и обеспечению контроля за их соблюдением. За период с 1 октября по 6 декабря рейдами охвачено порядка 6 тысяч объектов, выявлено 521 нарушение, по результатам которых наложено 800 штрафов.

К слову, с 1 октября в области зарегистрировано 2315 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Большинство выявленных случаев приходится на самообращения.

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