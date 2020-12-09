В Алматинской области 50 семей получили долгожданные ключи от квартир

Новоселы получили дома в микрорайоне "Шанырак".

В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" введены в эксплуатацию новые многоэтажные жилые дома, расположенные в городе Уштобе. В торжественной обстановке ключи от квартир вручил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, сообщает zakon.kz.

Новоселы получили дома в микрорайоне "Шанырак".

В этот же день в микрорайоне "Кокдала" 20 арендных домов были переданы своим владельцам. Ключи получили очередники, многодетные, малообеспеченные и все нуждающиеся граждане. Дома построены в соответствии с современными требованиями.

В целом, в настоящее время в Каратальском районе в очереди стоят 1154 человека. Инициатива по обеспечению жильем нуждающихся будет продолжена и в следующем году. В 2021 году более 100 жителей района отпразднуют новоселье.

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