Горячие новости
Читайте также

В Алматинской области 50 семей получили долгожданные ключи от квартир

Новоселы получили дома в микрорайоне "Шанырак".

Фото : УВП Алматинской области9 декабря 2020, 10:41

В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" введены в эксплуатацию новые многоэтажные жилые дома, расположенные в городе Уштобе. В торжественной обстановке ключи от квартир вручил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, сообщает zakon.kz.

Новоселы получили дома в микрорайоне "Шанырак".

В этот же день в микрорайоне "Кокдала" 20 арендных домов были переданы своим владельцам. Ключи получили очередники, многодетные, малообеспеченные и все нуждающиеся граждане. Дома построены в соответствии с современными требованиями.

В целом, в настоящее время в Каратальском районе в очереди стоят 1154 человека. Инициатива по обеспечению жильем нуждающихся будет продолжена и в следующем году. В 2021 году более 100 жителей района отпразднуют новоселье.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты