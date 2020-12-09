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Ученые доказали способность коронавируса поражать мозг

У некоторых во время болезни отмечали спутанность сознания, внутричерепное кровоизлияние, головные боли, изменения поведения, острую церебральную ишемию.

Фото : 24tv.ua9 декабря 2020, 12:56

Ученые доказали, что коронавирус повреждает мозг. Какие это может вызывать последствия, рассказывает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, у 36,4 процента из 214 пациентов с COVID-19, наблюдавшихся в Ухане, были зафиксированы судороги, энцефалопатию, энцефалит, синдромы Гийена — Барре и Миллера — Фишера. Среди тяжелобольных таких больше — 45,5 процента.

У трети пропадает обоняние и вкус, болит голова, наблюдается усталость, тошнота и рвота. Один из характерных симптомов — спутанность сознания. Причем некоторые неврологические состояния возникают и после выздоровления. Все это говорит о том, что коронавирус поражает мозг, - отмечают специалисты.

Сведения о различных неврологических и ментальных проблемах больных коронавирусной инфекцией накапливались с самого начала эпидемии. Очевидно, вирус проникал в мозг, но какими путями и что повреждал, было неясно.

В апреле Джузеппе де Сантис из больницы имени Джованни Панико в Триказе (Италия) опубликовал в одном из научных журналов рассуждения о маркерах воспаления мозга при COVID-19. Согласно ранее полученным данным, коронавирусы могут инфицировать центральную нервную систему, а это ведет к иммунному ответу.

Он предположил, что SARS-CoV-2 проникает через обонятельную луковицу — область мозга, отвечающую за восприятие запахов, — и достигает ствола мозга, убивая нейроны. Вот почему, по мнению Де Сантиса, врачи должны быть готовы к тому, что состояние больных COVID-19 с потерей обоняния ухудшится.

Тем временем ученые из Германии провели большое посмертное исследование нервных тканей, взяв образцы из нескольких областей мозга и слизь из носоглотки у 33 умерших пациентов с COVID-19 возрастом от 30 до 98 лет.

У некоторых во время болезни отмечали спутанность сознания, внутричерепное кровоизлияние, головные боли, изменения поведения, острую церебральную ишемию.

Из всех образцов больше всего вирусной РНК и спайк-белка, которым вирус цепляется за клеточную мембрану, обнаружили в носоглоточной слизи.

Это подтверждает, что SARS-CoV-2 способен использовать ее как входные ворота в мозг, — заявил пресс-службе медицинского университетского комплекса "Шарите" профессор Фрэнк Хеппнер, один из руководителей исследования.


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