Ученые доказали способность коронавируса поражать мозг

У некоторых во время болезни отмечали спутанность сознания, внутричерепное кровоизлияние, головные боли, изменения поведения, острую церебральную ишемию.

Ученые доказали, что коронавирус повреждает мозг. Какие это может вызывать последствия, рассказывает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, у 36,4 процента из 214 пациентов с COVID-19, наблюдавшихся в Ухане, были зафиксированы судороги, энцефалопатию, энцефалит, синдромы Гийена — Барре и Миллера — Фишера. Среди тяжелобольных таких больше — 45,5 процента.

У трети пропадает обоняние и вкус, болит голова, наблюдается усталость, тошнота и рвота. Один из характерных симптомов — спутанность сознания. Причем некоторые неврологические состояния возникают и после выздоровления. Все это говорит о том, что коронавирус поражает мозг, - отмечают специалисты.

Сведения о различных неврологических и ментальных проблемах больных коронавирусной инфекцией накапливались с самого начала эпидемии. Очевидно, вирус проникал в мозг, но какими путями и что повреждал, было неясно.

В апреле Джузеппе де Сантис из больницы имени Джованни Панико в Триказе (Италия) опубликовал в одном из научных журналов рассуждения о маркерах воспаления мозга при COVID-19. Согласно ранее полученным данным, коронавирусы могут инфицировать центральную нервную систему, а это ведет к иммунному ответу.

Он предположил, что SARS-CoV-2 проникает через обонятельную луковицу — область мозга, отвечающую за восприятие запахов, — и достигает ствола мозга, убивая нейроны. Вот почему, по мнению Де Сантиса, врачи должны быть готовы к тому, что состояние больных COVID-19 с потерей обоняния ухудшится.

Тем временем ученые из Германии провели большое посмертное исследование нервных тканей, взяв образцы из нескольких областей мозга и слизь из носоглотки у 33 умерших пациентов с COVID-19 возрастом от 30 до 98 лет.

У некоторых во время болезни отмечали спутанность сознания, внутричерепное кровоизлияние, головные боли, изменения поведения, острую церебральную ишемию.

Из всех образцов больше всего вирусной РНК и спайк-белка, которым вирус цепляется за клеточную мембрану, обнаружили в носоглоточной слизи.

Это подтверждает, что SARS-CoV-2 способен использовать ее как входные ворота в мозг, — заявил пресс-службе медицинского университетского комплекса "Шарите" профессор Фрэнк Хеппнер, один из руководителей исследования.

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