В каких регионах Казахстана начали снимать карантинные ограничения
В Алматы и Карагандинской области разрешена деятельность объектов торговли.
Фото : selcdn.ru9 декабря 2020, 15:20
На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов рассказал о регионах, в которых начались послабления в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
С учетом эпидемиологической ситуации в регионах высокого риска сохранены усиленные меры. Вместе с тем, в регионах, где отсутствует рост заболеваемости, постепенно вводится послабление карантинных мер, в том числе в ВКО в связи с переходом в "желтую" зону, введены некоторые послабления в части возобновления функционирования внутриобластных, автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок, между районами и городами области, - сообщил Киясов.
Помимо этого, разрешена деятельность открытых продовольственных рынков, вне зависимости от дня недели.
В четырех регионах изменен режим работы ТРЦ и торговых домов в сторону увеличения на один час, и с разрешением в выходные и праздничные дни. Кроме того, сняты ограничения работы продовольственных и непродовольственных рынков, - указал он.
По его данным, также в Алматы и Карагандинской области разрешена деятельность объектов торговли и объектов по оказанию услуг населению, расположенных в торговых домах и ТРЦ.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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