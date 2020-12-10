Где дороже продукты в Казахстане 

Подорожание произошло по причине роста курса валюты за год и рост мировых цен.

Наибольший рост цен с начала года зафиксирован в городе Нур-Султан, в Павлодарской и Атырауской областях, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6 %, что ниже на 0,6 процентных пункта в сравнении прошлым годом. При этом основной ажиотажный рост на 4,1 процентных пункта зафиксирован в период ЧП. Так, с 17 по 24 марта цены выросли на рекордные 1,7 процентных пункта, — напомнил Султанов.

По его словам, для стабилизации роста цен устанавливались предельные цены на 9 товаров, введен запрет экспорта 7 товаров и ежемесячное квотирование на вывоз 6 товаров. Также была понижена ставка налога на добавленную стоимость с 12% до 8%.

В результате принятых мер удалось остановить рост цен. Однако, в 4 квартале 2020 года снова зафиксирован рост цен. В октябре – на 2,8% и в ноябре – на 2,3%. Наибольший рост цен с начала года зафиксирован в городе Нур-Султан, в Павлодарской и Атырауской областях. По 8 товарам из 19 входящих в перечень социально значимых товаров наблюдается значительный рост цен от 10% до 30%. Наибольший рост цен зафиксирован на импортозависимые товары - сахар и гречку, — сообщил министр.

Он объяснил, что подорожание произошло по причине роста курса валюты за год и рост мировых цен. Помимо гречки и сахара подорожали и отдельные эскпортоориентированные товары.

Подсолнечное масло подорожало из-за роста мировых цен на 53,8%, картофель подорожал за счет увеличения экспорта на 46,1%. Яйца подорожали вследствие падежа кур и сокращения производства на 6,3%. Рост цен на данные пять товаров сыграл ключевую роль в общем размере продовольственной инфляции. Без них общий рост цен составил бы порядка 2%, вместо текущих 9,6%, — отметил Султанов.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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