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Казахстанцы рассылают видео вооруженного нападения на полицейских

Ролик не имеет к Казахстану никакого отношения.

Фото : Скриншот видео10 декабря 2020, 11:33

В соцсетях и мессенджерах казахстанцы делятся видеороликом, снятом якобы в Туркестанской области, сообщает zakon.kz..

По информации stopfake.kz, на кадрах видна погоня и слышны выстрелы. В текстовом сообщении, сопровождающем видео, сказано, что в результате погибли двое полицейских.

Это фейк. Ролик не имеет к Казахстану никакого отношения. Его сняли в России, - говорится в сообщении.

На YouTube это видео было опубликовано еще несколько лет назад.

Указанная информация является фейковой и данный инцидент, предположительно, имел место на территории России в 2014 году. Вместе с тем просим граждан воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации и призываем доверять только официальным данным государственных органов. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность, — отметили в Департаменте полиции Туркестанской области.


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