Агитационный старт партия "Ауыл" дала у подножья горы Казыгурт

Мероприятие завершилось шествием "Ауылдықтар атқа қонды".

11 декабря 2020 года на площади "Кеме қалған" у подножья горы Казыгурт Туркестанской области НДПП "Ауыл" провели акцию "Ауылдықтар атқа қонды, қолдайық", где был дан символический старт агитационной кампании выборов депутатов маслихатов и мажилиса Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Рахимбеков Т.С., Айтуганов К.К., Толеген Б., Алипбеков З.А., Кәпұлы Д. Аралбекова К.А: Арсютин Н.Г. Сатыбалдин А.А., Куатов Д.К. и Кистауов Б.Д.

С приветственной речью выступили председатель партии "Ауыл" Али Бектаев, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Карлыгаш Аралбекова, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента, поэт и писатель Даулеткерей Капулы.

Согласно легенде именно здесь остановился Ноев ковчег, который спас человечество от наводнения. Продолжение человеческого рода также берет начало в этой местности. Поэтому священную землю Казыгурта можно назвать истоком возрождения и обновления. По этой же причине партия "Ауыл" выбрала это место для старта своей агитационной кампании. Понятие "Атқа қону" несет в себе смысл мобилизации сил для защиты интересов своего народа. Кто сел на скакуна будет вестником добра, планов и предложений партии. Поэтому первостепенной задачей всех кандидатов будет донесение предвыборной программы партии до каждого села, до каждого казахстанца - отметил А. Бектаев.

От имени аксакалов со словами назидания выступил государственный и общественный деятель, руководитель регионального филиала партии "Ауыл" по Туркестанской области Исмат Турсынкулулы.

С песнями об ауыле, любви к родине выступили представители казахстанской эстрады - Жубаныш Жексенулы, Мейрамкуль Тантабаева, Бакир Бектуров, трио "Мегаполис", Павел Ким.

Мероприятие завершилось шествием "Ауылдықтар атқа қонды".

В пресс-службе Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" напомнили, что перед формированием своей предвыборной программы партия "Ауыл" провела общенациональный опрос "Ел аманаты", целью которого было аккумулирование предложений и проблемных вопросов каждого казахстанца. Все что было собрано партия "Ауыл" взяла на себя в качестве аманата (наказа).

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